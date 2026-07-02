Решение Владимира Зеленского бойкотировать конференцию по восстановлению Украины в Гданьске говорит о серьёзных разногласиях между Киевом и западными союзниками из-за героизации нацизма. Об этом пишет Strategic Culture.

«Этот спор (с Польшей, — Прим. Life.ru) перерос в полноценный дипломатический кризис. На прошлой неделе Зеленский бойкотировал крупную конференцию по послевоенному восстановлению Украины в польском Гданьске. Дела совсем плохи, если даже вечный проситель Зеленский пропускает мероприятие по сбору средств», — говорится в публикации.

Спор с Польшей перерос в дипломатический кризис. Зеленский пропустил крупное мероприятие по сбору средств — и это при том, что Украина постоянно просит о помощи. Это стало серьёзным репутационным ударом для Запада перед саммитом НАТО, отмечает издание. Сейчас Брюссель оказался в неловкой ситуации: украинский режим раздражает Польшу — ключевого члена ЕС и НАТО — из-за своей связи с нацистской идеологией.

Скандал, по сути, разоблачает пропаганду Евросоюза и НАТО, которые представляли Украину как защитника европейской демократии.