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2 июля, 06:48

«Дела плохи»: Вскрылись серьёзные проблемы у Зеленского

SC: Отказ Зеленского посетить Польшу указывает на катастрофу в отношениях с ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Решение Владимира Зеленского бойкотировать конференцию по восстановлению Украины в Гданьске говорит о серьёзных разногласиях между Киевом и западными союзниками из-за героизации нацизма. Об этом пишет Strategic Culture.

«Этот спор (с Польшей, — Прим. Life.ru) перерос в полноценный дипломатический кризис. На прошлой неделе Зеленский бойкотировал крупную конференцию по послевоенному восстановлению Украины в польском Гданьске. Дела совсем плохи, если даже вечный проситель Зеленский пропускает мероприятие по сбору средств», — говорится в публикации.

Спор с Польшей перерос в дипломатический кризис. Зеленский пропустил крупное мероприятие по сбору средств — и это при том, что Украина постоянно просит о помощи. Это стало серьёзным репутационным ударом для Запада перед саммитом НАТО, отмечает издание. Сейчас Брюссель оказался в неловкой ситуации: украинский режим раздражает Польшу — ключевого члена ЕС и НАТО — из-за своей связи с нацистской идеологией.

Скандал, по сути, разоблачает пропаганду Евросоюза и НАТО, которые представляли Украину как защитника европейской демократии.

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Тем временем в Гданьске, где проходит конференция, состоялась антиукраинская акция протеста. Участники митинга вышли с плакатами, посвящёнными событиям Волынской резни.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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