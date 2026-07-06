Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 04:30

МО: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и аэродромам Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В ночь на 6 июля российские военные нанесли удар по украинским объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетической инфраструктуры. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Согласно данным военного ведомства, удар стал ответом на атаки, которые российская сторона называет террористическими и направленными против гражданской инфраструктуры России. Для поражения целей были использованы высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

Под удар попали предприятия в Киеве и Киевской области. Кроме того, были поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Согласно Минобороны, все назначенные цели были поражены.

Российский боец обхитрил солдат ВСУ в Василевке, представившись их сослуживцем
Российский боец обхитрил солдат ВСУ в Василевке, представившись их сослуживцем

Напомним, в Киеве прогремела серия взрывов на фоне очередной атаки по украинским объектам военной и критической инфраструктуры. В столице и Киевской области уже насчитали около двух десятков мощных хлопков. Российскими военными были использованы беспилотники «Герань-3», крылатые ракеты «Калибр», гиперзвуковые «Цирконы» и ракеты Х-101.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar