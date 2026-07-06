Взрывы прогремели на складе боеприпасов с обеднённым ураном под Киевом — объявлена эвакуация

В городе Вишневое, расположенном в Киевской области, начали эвакуировать людей после попадания российской ракеты в склад боеприпасов. Экс-депутат Рады, журналист Игорь Мосийчук* пишут, что среди других боеприпасов были кассетные и с обеднённым ураном. Именно поэтому жителям Вишневого запретили выходить на улицу и открывать окна.

«После нашей публикации правдивой информации о попадании российской ракеты в склад боеприпасов в Вишневом под Киевом, власти объявили эвакуацию людей из этого населённого пункта», — написал он, обвинив Владимира Зеленского о Офис президента в замалчивании своих промахов.

На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, взрывы в Киеве продолжались несколько часов.

Напомним, в Киеве на фоне очередной атаки по военным и инфраструктурным объектам Украины прогремела серия взрывов. В столице и области насчитали около двадцати мощных хлопков. Для ударов используют дроны «Герань-3», ракеты «Калибр», «Циркон» и Х-101. В одном из районов после попадания возник пожар и густой дым. Предварительно, удары пришлись по складам с боеприпасами, а также в районе Киевской ГЭС.

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