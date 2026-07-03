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3 июля, 19:44

Песков: Армия России полностью освободила Константиновку

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Населённый пункт Константиновка перешёл под полный контроль российских военных. Об этом на брифинге 3 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопросы журналистов, назвал это событие ключевым на сегодняшний день. Он не стал уточнять детали проведения штурма.

«Главная новость — полностью взята Константиновка», — заявил Песков.

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За минувшую неделю российские подразделения добились существенного прогресса, установив контроль над 11 населенными пунктами в Днепропетровской, Запорожской областях и ДНР. Среди освобождённых территорий — село Александровка, переход которого под контроль ВС РФ зафиксирован за последние сутки. В официальном сообщении Минобороны подчеркивается, что успех стал результатом слаженных действий различных соединений. Военные продолжают наступательные маневры, постепенно выдавливая противника с занимаемых позиций.

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Антон Голыбин
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