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3 июля, 09:26

Оборона ВСУ рушится: Россия берёт под контроль один посёлок за другим

Минобороны РФ заявило об установлении контроля над 11 сёлами

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

За минувшую неделю российские подразделения добились существенного прогресса, установив контроль над 11 населенными пунктами в Днепропетровской, Запорожской областях и ДНР. Среди освобождённых территорий — село Александровка, переход которого под контроль ВС РФ зафиксирован за последние сутки.

Группировка войск «Север» в ходе активных наступательных операций заняла Украинское в Харьковской области. Тем временем бойцы Южной группировки сумели продвинуться вглубь вражеских позиций, взяв под полный контроль Малиновку и Пискуновку в Донецкой Народной Республике.

Значительные успехи продемонстрировали и силы «Востока». Они освободили Новоскелеватое, Писанцы и Богодаровку в Днепропетровской области. Кроме того, на Запорожском направлении под российским флагом оказались Новоселовка, Ровное, Лесное и Копани.

В официальном сообщении Минобороны подчеркивается, что успех стал результатом слаженных действий различных соединений. Военные продолжают наступательные маневры, постепенно выдавливая противника с занимаемых позиций.

Ситуация на указанных участках фронта характеризуется высокой интенсивностью боев. Российские подразделения закрепляются на освобожденных территориях, выстраивая новую линию обороны.

На видео сняли водружение флага России над освобождённой Пискуновкой
На видео сняли водружение флага России над освобождённой Пискуновкой

Тем временем в ДНР группировка «Южная» продолжает наступление в районе Константиновки — за сутки освобождено 26 зданий.

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Оксана Попова
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