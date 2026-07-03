За минувшую неделю российские подразделения добились существенного прогресса, установив контроль над 11 населенными пунктами в Днепропетровской, Запорожской областях и ДНР. Среди освобождённых территорий — село Александровка, переход которого под контроль ВС РФ зафиксирован за последние сутки.

Группировка войск «Север» в ходе активных наступательных операций заняла Украинское в Харьковской области. Тем временем бойцы Южной группировки сумели продвинуться вглубь вражеских позиций, взяв под полный контроль Малиновку и Пискуновку в Донецкой Народной Республике.

Значительные успехи продемонстрировали и силы «Востока». Они освободили Новоскелеватое, Писанцы и Богодаровку в Днепропетровской области. Кроме того, на Запорожском направлении под российским флагом оказались Новоселовка, Ровное, Лесное и Копани.

В официальном сообщении Минобороны подчеркивается, что успех стал результатом слаженных действий различных соединений. Военные продолжают наступательные маневры, постепенно выдавливая противника с занимаемых позиций.

Ситуация на указанных участках фронта характеризуется высокой интенсивностью боев. Российские подразделения закрепляются на освобожденных территориях, выстраивая новую линию обороны.

Тем временем в ДНР группировка «Южная» продолжает наступление в районе Константиновки — за сутки освобождено 26 зданий.