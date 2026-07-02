На видео сняли водружение флага России над освобождённой Пискуновкой
Обложка © Telegram / Минобороны России
Российские военнослужащие показали видео водружения государственного флага над населённым пунктом Пискуновка после его освобождения от ВСУ. Кадры публикует пресс-служба Минобороны России.
Бойцы ВС РФ освободили Пискуновку. Видео © Telegram / Минобороны России
Закрепившись в этом населённом пункте, российские подразделения продолжат продвигаться до полного освобождения Донецкой Народной Республики, сказано в публикации.
Ранее Life.ru узнал, что Российская армия выбила украинские подразделения из населённого пункта Пискуновка в Донецкой Народной Республике. Он находится в Славянском районе, а до самого Славянска оттуда остаётся пройти около 20 километров.
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