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2 июля, 11:39

На видео сняли водружение флага России над освобождённой Пискуновкой

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военнослужащие показали видео водружения государственного флага над населённым пунктом Пискуновка после его освобождения от ВСУ. Кадры публикует пресс-служба Минобороны России.

Бойцы ВС РФ освободили Пискуновку. Видео © Telegram / Минобороны России

Закрепившись в этом населённом пункте, российские подразделения продолжат продвигаться до полного освобождения Донецкой Народной Республики, сказано в публикации.

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Ранее Life.ru узнал, что Российская армия выбила украинские подразделения из населённого пункта Пискуновка в Донецкой Народной Республике. Он находится в Славянском районе, а до самого Славянска оттуда остаётся пройти около 20 километров.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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