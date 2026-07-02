ВС РФ освободили Пискуновку на подступах в Славянску

Российские Вооружённые силы освободили населённый пункт Пискуновка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны.

Пискуновка — это небольшое село в пределах Донецкой Народной Республике. Оно расположено неподалёку от Славянска, перед которым также есть ещё один населённый пункт — Николаевка.