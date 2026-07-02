Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 10:03

ВС РФ освободили Пискуновку на подступах в Славянску

Российские военнослужащие. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военнослужащие. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские Вооружённые силы освободили населённый пункт Пискуновка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны.

Пискуновка — это небольшое село в пределах Донецкой Народной Республике. Оно расположено неподалёку от Славянска, перед которым также есть ещё один населённый пункт — Николаевка.

Новости СВО 1 июля: Пали Ровное и Лесное, штурм Николаевки, 150 боевиков полегло на Сумщине, Сырский в панике из-за прорыва РФ к Чернигову
Новости СВО 1 июля: Пали Ровное и Лесное, штурм Николаевки, 150 боевиков полегло на Сумщине, Сырский в панике из-за прорыва РФ к Чернигову

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за сутки подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населённый пункт Богодаровка в районе Покровского Днепропетровской области, продвинувшись вглубь вражеской обороны. В ДНР группировка «Южная» продолжает наступление в районе Константиновки — за сутки освобождено 26 зданий.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar