ВС РФ освободили Пискуновку на подступах в Славянску
Российские военнослужащие. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские Вооружённые силы освободили населённый пункт Пискуновка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны.
Пискуновка — это небольшое село в пределах Донецкой Народной Республике. Оно расположено неподалёку от Славянска, перед которым также есть ещё один населённый пункт — Николаевка.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за сутки подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населённый пункт Богодаровка в районе Покровского Днепропетровской области, продвинувшись вглубь вражеской обороны. В ДНР группировка «Южная» продолжает наступление в районе Константиновки — за сутки освобождено 26 зданий.
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