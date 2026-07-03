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3 июля, 13:15

«Наконец-то вы пришли»: Жители Красного Лимана встречали российских бойцов со слезами на глазах

Жители Красного Лимана в ДНР со слезами радости встречали бойцов ВС РФ

Обложка © РИА Новости / Виктор Антонюк

Обложка © РИА Новости / Виктор Антонюк

Мирные жители Красного Лимана в ДНР встречали российских бойцов со слезами на глазах. Об этом рассказал заместитель командира штурмовой роты по военно-политической работе 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад», известный под позывным Аслиб.

Аслиб рассказал о боевой работе подразделений в Красном Лимане. Видео © Telegram / Минобороны России

«Когда в Красный Лиман заходили, в подвалах находили мирное население, которое боялось выйти на свежий воздух. При виде нас, русских бойцов, у них были слёзы радости, они говорили: «Наконец-то вы пришли, вы нам поможете, вы нас защитите», — рассказал он на видео, опубликованном Минобороны.

Аслиб также подчеркнул, что российские военнослужащие не только выполняли боевые задачи, но и оказывали гуманитарную помощь местному населению, предоставляя первую помощь и делясь продуктами. Он отметил, что для его ребят это является источником удовлетворения, поскольку они видят в своих действиях не просто выполнение приказа, а служение благородной цели – защите Отечества от фашизма.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ установили полный контроль над воздушным пространством Красного Лимана. По словам наших солдат, перед заходом в район была выполнена полная съёмка территории — составлены фотоплан и видеоплан, позволяющие фиксировать любые изменения на местности. Далее контроль продолжается в постоянном режиме: беспилотники выполняют ежедневные облёты, чтобы выявлять новые позиции, укрытия и возможные перемещения.

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Наталья Демьянова
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