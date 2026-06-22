ВС РФ установили полный контроль над воздушным пространством Красного Лимана

Бойцы российских войск беспилотных систем полностью отсняли Красный Лиман в ДНР и продолжают отслеживать появление новых объектов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в видео с участием врио начальника БПС 31 мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии с позывным Ждан.

По его словам, перед заходом в район была выполнена полная съёмка территории — составлены фотоплан и видеоплан, позволяющие фиксировать любые изменения на местности. Далее контроль продолжается в постоянном режиме: беспилотники выполняют ежедневные облёты, чтобы выявлять новые позиции, укрытия и возможные перемещения.

«Перед заходом в Красный Лиман, соответственно, мы его отсняли полностью. Фотоплан, видеоплан на наличие изменений. И каждые сутки также облет на наличие изменений, сразу местности, все становится понятно. Укрытия, антенны и так далее, где противник может засесть», — сказал Ждан.

По данным Минобороны, в Красном Лимане штурмовые подразделения 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении.

Ранее Life.ru писал, что в ДНР продолжается продвижение российских сил в черте Красного Лимана. За прошедшие сутки подразделениям удалось расширить зону присутствия сразу на нескольких участках. Штурмовые группы 31-го и 37-го полков 67-й мотострелковой дивизии выбили противника из 12 укрепрайонов. Кроме того, в своих руках бойцы закрепились в 53 гражданских и административных строениях.