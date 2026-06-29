Министерство обороны России отчиталось о ходе наступления группировки войск «Запад» на Лиманском участке фронта. Штурмовые отряды 25-й армии продолжают планомерную зачистку Красного Лимана от остатков украинских формирований.

Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, продвигаясь в западном направлении, взяли под полный контроль 4 опорных пункта противника. Также российские военные заняли 48 зданий в городской черте.

«В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных формирований ВСУ», — заявили в ведомстве. Активная фаза боев позволила значительно потеснить противника на данном направлении.

Урон живой силе врага оказался существенным: за последние сутки ликвидировано свыше 40 украинских военнослужащих. Артиллерия и авиация отработали по позициям националистов, не оставив шансов на удержание обороны.

Помимо личного состава, ВСУ лишились ценной техники. Уничтожен американский бронеавтомобиль HMMWV, а также два наземных робототехнических комплекса, которые использовались для дистанционного минирования или разведки.

Точка в текущем этапе боев была поставлена ударом по логистическому узлу: наши подразделения успешно уничтожили склад боеприпасов противника. Это существенно затруднит дальнейшие попытки неприятеля закрепиться в городской застройке.

Ранее солдаты ВСУ оставили позиции на южных окраинах села Бачевск в Сумской области, но при отходе попали под огонь заградотряда и укрылись в лесных массивах, сообщили российские силовики. Речь идёт о подразделениях 2-го батальона 104-й бригады теробороны.