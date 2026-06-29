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Опубликовано 29 июня, 06:12

Страшнее гранаты: Наши штурмовики «уложили» ВСУшников обычным кирпичом

ВС РФ: Штурмовики «Востока» использовали кирпич вместо гранаты

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Во время боёв за Новоскелеватое российские штурмовики применили нестандартный приём, который помог им дезориентировать противника. Об этом ТАСС сообщил командир штурмовой группы группировки войск «Восток» с позывным Икона.

По его словам, в ходе выполнения задачи у военнослужащих закончились гранаты. Тогда они решили использовать подручный предмет, чтобы создать эффект атаки.

«Мимо дома шли, кончились гранаты. Забросили кирпич в окно. Крикнули своя, они легли, и всё. И легли навсегда, мы их из стрелкового уничтожили», — рассказал командир.

Как утверждает военнослужащий, этот манёвр позволил застать противника врасплох и получить необходимое время для дальнейших действий.

По словам командира, простое и неожиданное решение оказалось эффективным в условиях ближнего боя.

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Ранее солдаты ВСУ оставили позиции на южных окраинах села Бачевск в Сумской области, но при отходе попали под огонь заградотряда и укрылись в лесных массивах, сообщили российские силовики. Речь идёт о подразделениях 2-го батальона 104-й бригады теробороны.

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Дарья Денисова
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