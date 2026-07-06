У Владимира Зеленского произошёл эмоциональный срыв на фоне потери Константиновки, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, ссылаясь на данные из окружения мэра Киева Виталия Кличко. Их отношения давно остаются напряжёнными.

По словам специалиста, киевский мэр рассказал своему окружению о резких высказываниях Зеленского в адрес главкома ВСУ и министра обороны. Причиной стала обстановка на фронте.

«Дошло до такой степени, что, чтобы остановить захлёбывающегося яростью Зеленского, буквально пришлось вызвать медиков», — подчеркнул собеседник kp.ru.

По его оценке, Киев в последние месяцы пытался создать для западной аудитории образ перелома в пользу Украины, чтобы на саммите НАТО убедить США усилить поддержку, расширить поставки вооружений и согласовать новые пакеты помощи.

Однако ситуация вокруг Константиновки ударила по этой линии. Продвижение Армии России поставило под сомнение тезис, мол ВСУ перехватили инициативу. Тяжёлая для Украины обстановка сохраняется и на других направлениях, заключил эксперт.