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3 июля, 22:52

Путин назвал Константиновку ключом к освобождению всей ДНР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин охарактеризовал освобождение Константиновки как ключевой этап на пути к полному освобождению Донецкой Народной Республики. Об этом глава государства заявил на совещании в пункте управления Объединённой группировки войск.

В ходе встречи верховный главнокомандующий отметил, что освобождение населённого пункта войсками группировки «Южная» открывает возможности для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску. По его словам, это также создаёт условия для работы по другим укреплённым районам в Донбассе.

«Взятие Константиновки войсками Южной группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску, другим укрепрайонам в Донбассе», — указал российский лидер.

Минобороны показало кадры освобождения Константиновки в ДНР
Минобороны показало кадры освобождения Константиновки в ДНР

Ранее президент Владимир Путин назвал освобождение Константиновки важным шагом на пути к славянско-краматорскому узлу обороны ВСУ. Константиновка перешла под полный контроль российских военных. Представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов, назвал это событие ключевым на сегодняшний день.

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Антон Голыбин
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