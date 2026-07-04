Путин назвал Константиновку ключом к освобождению всей ДНР

Президент России Владимир Путин охарактеризовал освобождение Константиновки как ключевой этап на пути к полному освобождению Донецкой Народной Республики. Об этом глава государства заявил на совещании в пункте управления Объединённой группировки войск.

В ходе встречи верховный главнокомандующий отметил, что освобождение населённого пункта войсками группировки «Южная» открывает возможности для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску. По его словам, это также создаёт условия для работы по другим укреплённым районам в Донбассе.

«Взятие Константиновки войсками Южной группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску, другим укрепрайонам в Донбассе», — указал российский лидер.