Путин назвал Константиновку ключом к освобождению всей ДНР
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин охарактеризовал освобождение Константиновки как ключевой этап на пути к полному освобождению Донецкой Народной Республики. Об этом глава государства заявил на совещании в пункте управления Объединённой группировки войск.
В ходе встречи верховный главнокомандующий отметил, что освобождение населённого пункта войсками группировки «Южная» открывает возможности для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску. По его словам, это также создаёт условия для работы по другим укреплённым районам в Донбассе.
«Взятие Константиновки войсками Южной группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску, другим укрепрайонам в Донбассе», — указал российский лидер.
Ранее президент Владимир Путин назвал освобождение Константиновки важным шагом на пути к славянско-краматорскому узлу обороны ВСУ. Константиновка перешла под полный контроль российских военных. Представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов, назвал это событие ключевым на сегодняшний день.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.