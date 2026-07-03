Путин назвал освобождение Константиновки важным шагом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике является важным шагом в направлении славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это, по словам президента, первый, но очень важный этап во взятии важного уже славянско-краматорского узла обороны ВСУ», — отметил Песков.

Ранее Дмитрий Песков сообщил о том, что Константиновка перешла под полный контроль российских военных. Пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов, назвал это событие ключевым на сегодняшний день. Он не стал уточнять детали проведения штурма.