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3 июля, 19:51

ВС РФ освободили ЛНР и существенно продвинулись на территории ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что российский лидер Владимир Путин сообщил о завершении освобождения ЛНР и существенном продвижении в ДНР.

«Сам президент говорил о том, что за истёкший период удалось полностью завершить освобождение Луганской Народной Республики и добиться существенного продвижения на территории Донецкой Народной Республики», — сообщил представитель Кремля журналистам.

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Населённый пункт Константиновка также перешёл под полный контроль российских военных. Пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопросы журналистов, назвал это событие ключевым на сегодняшний день. Он не стал уточнять детали проведения штурма.

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Алена Пенчугина
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