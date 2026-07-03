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3 июля, 20:49

Минобороны показало кадры освобождения Константиновки в ДНР

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Министерство обороны России обнародовало видео освобождения населённого пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике. Кадры появились в официальных источниках ведомства.

Минобороны представило кадры зачистки Константиновки. Видео © Telegram / Минобороны России

На опубликованных материалах запечатлены моменты боевой работы подразделений в ходе штурма. Ведомство не сопровождало видео развёрнутыми комментариями о тактике проведения операции. Дата и место съёмки соответствуют периоду завершения зачистки населённого пункта.

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Ранее сообщалось, что населённый пункт Константиновка перешёл под полный контроль российских военных. Об этом на брифинге 3 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопросы журналистов, назвал это событие ключевым на сегодняшний день. Президент РФ Владимир Путин назвал освобождение Константиновки важным этапом на пути к славянско-краматорскому узлу обороны ВСУ.

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Антон Голыбин
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