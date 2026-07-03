Путин заявил, что не сомневается в победе России
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Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе, выслушав доклад командира штурмового подразделения Ильдара Кунакбекова, который участвовал в освобождении Константиновки.
Глава государства посетил вспомогательный пункт управления Объединённой группировкой войск, где по видеосвязи заслушал сообщение командира. Военный доложил об обстановке в Константиновке и в завершение сказал, что победа будет за российскими силами. В ответ Путин поблагодарил командира и отметил, что не сомневается в исходе.
Ранее Путин сообщил о том, что российские военные приступили к плановому формированию зоны безопасности на территории Харьковской и Сумской областей. Пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя итоги встречи, отметил, что создание буферной территории осуществляется в соответствии с намеченными планами. Песков также уточнил, что с начала текущего года под контроль российских сил перешли 133 населённых пункта в Донбассе и Новороссии.
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