Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 20:44

Путин заявил, что не сомневается в победе России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе, выслушав доклад командира штурмового подразделения Ильдара Кунакбекова, который участвовал в освобождении Константиновки.

Глава государства посетил вспомогательный пункт управления Объединённой группировкой войск, где по видеосвязи заслушал сообщение командира. Военный доложил об обстановке в Константиновке и в завершение сказал, что победа будет за российскими силами. В ответ Путин поблагодарил командира и отметил, что не сомневается в исходе.

Песков: Армия России полностью освободила Константиновку
Песков: Армия России полностью освободила Константиновку

Ранее Путин сообщил о том, что российские военные приступили к плановому формированию зоны безопасности на территории Харьковской и Сумской областей. Пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя итоги встречи, отметил, что создание буферной территории осуществляется в соответствии с намеченными планами. Песков также уточнил, что с начала текущего года под контроль российских сил перешли 133 населённых пункта в Донбассе и Новороссии.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar