Путин заявил, что не сомневается в победе России

Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе, выслушав доклад командира штурмового подразделения Ильдара Кунакбекова, который участвовал в освобождении Константиновки.

Глава государства посетил вспомогательный пункт управления Объединённой группировкой войск, где по видеосвязи заслушал сообщение командира. Военный доложил об обстановке в Константиновке и в завершение сказал, что победа будет за российскими силами. В ответ Путин поблагодарил командира и отметил, что не сомневается в исходе.