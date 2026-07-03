Российские военные приступили к плановому формированию зоны безопасности на территории Харьковской и Сумской областей. Об этом по итогам доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российский лидер Владимир Путин заслушал доклад о текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции в пятницу, 3 июля. Представитель Кремля, комментируя итоги встречи, отметил, что создание буферной территории осуществляется в соответствии с намеченными планами. Песков также уточнил, что с начала текущего года под контроль российских сил перешли 133 населённых пункта. Других подробностей о темпах наступления и конкретных рубежах он не привёл.

«Идет также, по словам президента, плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях. С начала года освобождено 133 населённых пункта», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам о завершении освобождения Луганской Народной Республики и существенном продвижении российских войск на территории Донецкой Народной Республики. Представитель Кремля отметил, что Владимир Путин лично сообщил об этих результатах в ходе совещания. По словам Пескова, глава государства подчеркнул успешное выполнение поставленных задач на данных направлениях.