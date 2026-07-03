Российские военные с начала текущего года освободили 133 населённых пункта и взяли под контроль свыше 3 тысяч квадратных километров территории в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, которое состоялось на временном командном пункте объединённой группировки войск.

Глава государства заслушал доклады командования о ходе боевых действий и подвёл промежуточные итоги. В своём выступлении он акцентировал внимание на результатах, достигнутых подразделениями на всех направлениях.

«С начала этого года российскими войсками освобождено 133 населённых пункта и взято под контроль более 3 000 квадратных километров нашей земли в Донбассе и Новороссии», — сказал российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам о завершении освобождения Луганской Народной Республики и существенном продвижении российских войск на территории Донецкой Народной Республики. Представитель Кремля отметил, что Владимир Путин лично сообщил об этих результатах в ходе совещания. По словам Пескова, глава государства подчеркнул успешное выполнение поставленных задач на данных направлениях.