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3 июля, 20:21

Путин: С начала года ВС РФ освободили 133 пункта в Донбассе и Новороссии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские военные с начала текущего года освободили 133 населённых пункта и взяли под контроль свыше 3 тысяч квадратных километров территории в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, которое состоялось на временном командном пункте объединённой группировки войск.

Глава государства заслушал доклады командования о ходе боевых действий и подвёл промежуточные итоги. В своём выступлении он акцентировал внимание на результатах, достигнутых подразделениями на всех направлениях.

«С начала этого года российскими войсками освобождено 133 населённых пункта и взято под контроль более 3 000 квадратных километров нашей земли в Донбассе и Новороссии», — сказал российский лидер.

Песков: Армия России полностью освободила Константиновку
Песков: Армия России полностью освободила Константиновку

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам о завершении освобождения Луганской Народной Республики и существенном продвижении российских войск на территории Донецкой Народной Республики. Представитель Кремля отметил, что Владимир Путин лично сообщил об этих результатах в ходе совещания. По словам Пескова, глава государства подчеркнул успешное выполнение поставленных задач на данных направлениях.

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Антон Голыбин
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