Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в безразличии к судьбе украинцев. По её словам, это подтверждается отказом Киева остановить огонь в Константиновке для возвращения тел погибших бойцов ВСУ.

«Зеленскому украинцы не нужны — ни мёртвые, ни живые», — сказала Захарова в интервью телеканалу «Звезда».

Ранее сообщалось, что Киев отказался от предложенной Россией гуманитарной акции в Константиновке. Как подчеркнули в Минобороны России, украинское руководство вновь подтвердило своё пренебрежительное отношение к жизням солдат, воспринимая их как пушечное мясо, массово отправляемое на фронт через принудительную мобилизацию.