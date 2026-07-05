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5 июля, 14:44

Захарова: Зеленскому украинцы не нужны — ни мёртвые, ни живые

Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев

Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в безразличии к судьбе украинцев. По её словам, это подтверждается отказом Киева остановить огонь в Константиновке для возвращения тел погибших бойцов ВСУ.

«Зеленскому украинцы не нужны — ни мёртвые, ни живые», — сказала Захарова в интервью телеканалу «Звезда».

МО: Киев не сделал ничего для достойного захоронения своих погибших бойцов
МО: Киев не сделал ничего для достойного захоронения своих погибших бойцов

Ранее сообщалось, что Киев отказался от предложенной Россией гуманитарной акции в Константиновке. Как подчеркнули в Минобороны России, украинское руководство вновь подтвердило своё пренебрежительное отношение к жизням солдат, воспринимая их как пушечное мясо, массово отправляемое на фронт через принудительную мобилизацию.

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Милена Скрипальщикова
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