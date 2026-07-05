МО: Киев не сделал ничего для достойного захоронения своих погибших бойцов
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Украинская сторона не предприняла мер для передачи тел погибших военнослужащих ВСУ их родственникам для захоронения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками. Украинские власти ещё раз продемонстрировали своё отношение к погибшим военнослужащим как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизации», — заявили в ведомстве.
Накануне Минобороны России предложило Украине прекратить обстрелы Константиновки 6 июля с 12:00 до 18:00 мск для проведения гуманитарной акции по передаче тел погибших украинских военнослужащих. Напомним, что населённый пункт Константиновка находится под полным контролем российских военных. Подразделения Южной группировки войск завершают прочёсывание кварталов и ликвидацию мелких разрозненных групп украинских формирований, которые ещё могут укрываться в подвалах и руинах. Позже президент России Владимир Путин лично прибыл в пункт управления объединённой группировки войск. Глава государства появился на встрече с военачальниками в военной форме и назвал освобождение Константиновки первой, но крайне важной фазой.
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