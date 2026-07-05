Украинская сторона не предприняла мер для передачи тел погибших военнослужащих ВСУ их родственникам для захоронения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками. Украинские власти ещё раз продемонстрировали своё отношение к погибшим военнослужащим как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизации», — заявили в ведомстве.