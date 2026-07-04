Опубликовано видео визита Путина в пункт объединённой группировки войск ВС РФ

Появились кадры визита президента России Владимира Путина в пункт объединённой группировки войск, участвующей в выполнении специальной военной операции. Верховный главнокомандующий прибыл на встречу в военной форме.

Путин посетил пункт объединённой группировки войск ВС РФ. Видео © Life.ru

В ходе мероприятия Путин назвал взятие Константиновки первой, но крайне важной фазой освобождения Славянско-Краматорской агломерации. Кроме того, на встрече президент обсудил с военачальниками активизацию наступательных действий, а также поручил проанализировать, кто из союзников киевского режима пытается затянуть конфликт.

Российские военные с начала текущего года освободили 133 населённых пункта и взяли под контроль свыше 3 тысяч квадратных километров территории в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, которое состоялось на временном командном пункте объединённой группировки войск. Глава государства заслушал доклады командования о ходе боевых действий и подвёл промежуточные итоги. В своём выступлении он акцентировал внимание на результатах, достигнутых подразделениями на всех направлениях.