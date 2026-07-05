Более 20 зарубежных СМИ готовы освещать передачу тел бойцов ВСУ в Константиновке

Более 20 международных СМИ из разных стран и континентов проявили интерес к освещению возможной передачи тел военнослужащих ВСУ в освобождённой российскими войсками Константиновке. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ведомство заявило о готовности организовать работу журналистов в городе, если украинская сторона согласится на предложенную гуманитарную акцию.

«После заявления российского военного ведомства о готовности передать тела погибших украинских военнослужащих при условии прекращения огня ВСУ по городу Константиновка, более 20 редакций СМИ разных стран и континентов выразили желание выехать в данный населённый пункт, чтобы непосредственно присутствовать при передаче тел», — сказали в ведомстве.

Накануне Минобороны России предложило Украине прекратить обстрелы Константиновки 6 июля с 12:00 до 18:00 мск для проведения гуманитарной акции по передаче тел погибших украинских военнослужащих. От Киева ожидается информирование российского командования о своём решении по спецканалам до 12:00 мск 5 июля 2026 года.

Напомним, что населённый пункт Константиновка находится под полным контролем российских военных. Подразделения Южной группировки войск завершают прочёсывание кварталов и ликвидацию мелких разрозненных групп украинских формирований, которые ещё могут укрываться в подвалах и руинах. Позже президент России Владимир Путин лично прибыл в пункт управления объединённой группировки войск. Глава государства появился на встрече с военачальниками в военной форме и назвал освобождение Константиновки первой, но крайне важной фазой.