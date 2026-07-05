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5 июля, 09:05

В силовых структурах сообщили о сотнях тел военных ВСУ в Константиновке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украинские подразделения при отступлении из Константиновки оставили значительное количество тел погибших военнослужащих. Об этом сообщили ТАСС представители российских силовых структур.

По их данным, после ухода украинских войск в населённом пункте остались тела погибших солдат, число которых может достигать нескольких сотен.

«Украинская сторона традиционно бежала из Константиновки, оставляя тела своих солдат. Их там до нескольких сотен. Нашим военным сейчас приходится их собирать — то, что возможно», — сообщили в силовых структурах.

Собеседники агентства утверждают, что российские военнослужащие ведут работу по эвакуации тел в тех районах, где это позволяют условия обстановки.

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Ранее экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что отказ Зеленского признать освобождение Константиновки вызван страхом за свою жизнь, так как это стал бы ударом по его репутации и вызвало бы негативную реакцию военных. По его словам, ВСУ не простят такого провала.

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Дарья Денисова
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