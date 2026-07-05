Попытки украинских властей скрыть информацию о переходе Константиновки в ДНР под контроль российских войск не будут иметь успеха. Такое мнение высказал РИА «Новости» депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Комментируя позицию Владимира Зеленского по вопросу Константиновки, парламентарий заявил, что в современных условиях скрыть подобные события практически невозможно.

«В современном информационном пространстве тайн нет, и затея Зеленского обречена на провал», — сказал Ивлев.

По мнению депутата, руководство Украины не признаёт потерю населённого пункта, поскольку опасается негативных последствий для ситуации на фронте.

Ивлев выразил мнение, что признание утраты Константиновки и значительных потерь среди украинских военнослужащих может повлиять на моральное состояние личного состава.

По его оценке, в Киеве опасаются дальнейшего ухудшения обстановки, которое, как считает депутат, способно привести к росту случаев дезертирства и сдачи военнослужащих в плен.

Ранее корреспондент Welt Кристоф Ваннер заявил, что освобождение Константиновки российскими силами произошло неожиданно быстро, и хотя украинская сторона не подтверждает утрату контроля, складывающаяся на местности картина уже позволяет сделать такие выводы. По его словам, город был важным укреплённым пунктом.