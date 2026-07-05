Корреспондент Welt Кристоф Ваннер, работающий в Киеве, заявил, что темпы продвижения российских сил в районе Константиновки выглядят для него неожиданными. По его словам, освобождение произошло слишком быстро.

Он отметил, что украинская сторона не публикует подтверждений утраты контроля над городом. При этом, как подчеркнул журналист, отсутствие официальных заявлений не отменяет складывающейся на местности картины, которую уже можно частично интерпретировать. По его словам, Константиновка имела статус важного укреплённого пункта.

Ранее итальянский аналитик заявил, что западные средства массовой информации и политики будут замалчивать освобождение Константиновки российскими войсками, а киевский режим не признаёт потерю города, чтобы сохранить поставки вооружений и финансовую поддержку от союзников. Он также отметил, что подобная линия соответствует украинской стратегии, при которой населённые пункты продолжают считаться удерживаемыми, пока в них остаются отдельные бойцы, даже если контроль над территорией де-факто утрачен.