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5 июля, 02:35

Артиллеристы уничтожили укрытие с живой силой ВСУ в Алексеево-Дружковке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что расчёты артиллерии 72-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Южная» уничтожили укреплённое укрытие с личным составом противника в населённом пункте Алексеево-Дружковка, прилегающем к городу Константиновка.

«В ходе воздушной разведки операторы войск беспилотных систем обнаружили группу украинских боевиков, укрывшихся в одном из зданий частного сектора в Алексеево-Дружковке. Артиллерийские расчёты 72-й отдельной мотострелковой бригады нанесли прицельный удар по выявленному укрытию», — уточнили в ведомстве.

Укрытие с личным составом противника ликвидировано, факт подтверждён данными объективного контроля.

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Ранее Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли 59 дронов самолётного типа и 26 пунктов управления БПЛА. Кроме того, противник лишился более 375 военнослужащих. В течение суток подразделениями войск беспилотных систем и другими силами противнику нанесены потери, включающие три боевые бронированные машины, три автомобиля, склад материальных средств, две станции спутниковой связи Starlink.

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Алена Пенчугина
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