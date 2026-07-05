Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Михаил Герасимов сообщил, что за сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли 59 дронов самолётного типа и 26 пунктов управления БПЛА. Кроме того, противник лишился более 375 военнослужащих.

Ранее российский лидер Владимир Путин в беседе с хозяином Белого дома Дональдом Трампом подчеркнул, что Армия России возьмёт все укрепленные районы Вооружённых сил Украины в Донбассе, как бы киевский режим за них ни цеплялся. Напомним, что населённый пункт Константиновка находится под полным контролем российских военных. Подразделения Южной группировки войск завершают прочёсывание кварталов и ликвидацию мелких разрозненных групп украинских формирований, которые ещё могут укрываться в подвалах и руинах.