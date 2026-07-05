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5 июля, 02:16

ВСУ за сутки лишились 59 беспилотников и 26 пунктов управления БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Scharfsinn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Scharfsinn

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Михаил Герасимов сообщил, что за сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли 59 дронов самолётного типа и 26 пунктов управления БПЛА. Кроме того, противник лишился более 375 военнослужащих.

В течение суток подразделениями войск беспилотных систем и другими силами противнику нанесены потери, включающие три боевые бронированные машины, три автомобиля, склад материальных средств, две станции спутниковой связи Starlink.

Новости СВО 5 июля: Освобождение Земляного Яра, Лосёвки и Василевки, бои за Хотень, зачистка Красного Лимана, отступление ВСУ за Оскол
Новости СВО 5 июля: Освобождение Земляного Яра, Лосёвки и Василевки, бои за Хотень, зачистка Красного Лимана, отступление ВСУ за Оскол

Ранее российский лидер Владимир Путин в беседе с хозяином Белого дома Дональдом Трампом подчеркнул, что Армия России возьмёт все укрепленные районы Вооружённых сил Украины в Донбассе, как бы киевский режим за них ни цеплялся. Напомним, что населённый пункт Константиновка находится под полным контролем российских военных. Подразделения Южной группировки войск завершают прочёсывание кварталов и ликвидацию мелких разрозненных групп украинских формирований, которые ещё могут укрываться в подвалах и руинах.

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Алена Пенчугина
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