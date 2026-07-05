Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, российский лидер Владимир Путин в беседе с хозяином Белого дома Дональдом Трампом подчеркнул, что Армия России возьмёт все укрепленные районы Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донбассе, как бы киевский режим за них ни цеплялся

«Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укреплённые районы, наша армия их обязательно возьмёт», — отметил президент РФ.

Напомним, что населённый пункт Константиновка находится под полным контролем российских военных. Подразделения Южной группировки войск завершают прочёсывание кварталов и ликвидацию мелких разрозненных групп украинских формирований, которые ещё могут укрываться в подвалах и руинах. Тем временем Европа наблюдает за реакцией Владимира Зеленского. В Германии комментаторы местного портала предположили, какие дальнейшие шаги может предпринять главарь киевского режима.