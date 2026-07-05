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4 июля, 21:49

Путин сообщил Трампу, что ВС РФ освободят весь Донбасс, как бы Киев ни цеплялся

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, российский лидер Владимир Путин в беседе с хозяином Белого дома Дональдом Трампом подчеркнул, что Армия России возьмёт все укрепленные районы Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донбассе, как бы киевский режим за них ни цеплялся

«Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укреплённые районы, наша армия их обязательно возьмёт», — отметил президент РФ.

Оружие и деньги: В Италии объяснили, почему Киев будет отрицать потерю Константиновки
Оружие и деньги: В Италии объяснили, почему Киев будет отрицать потерю Константиновки

Напомним, что населённый пункт Константиновка находится под полным контролем российских военных. Подразделения Южной группировки войск завершают прочёсывание кварталов и ликвидацию мелких разрозненных групп украинских формирований, которые ещё могут укрываться в подвалах и руинах. Тем временем Европа наблюдает за реакцией Владимира Зеленского. В Германии комментаторы местного портала предположили, какие дальнейшие шаги может предпринять главарь киевского режима.

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Алена Пенчугина
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