В Германии спрогнозировали поведение Зеленского после потери Константиновки

Взятие Константиновки российскими силами вызвало активное обсуждение на немецком портале Die Welt. Комментаторы поделились своими прогнозами относительно дальнейших шагов украинского руководства и общего хода боевых действий.

«Великая победа россиян. Она опровергает утверждение Запада о том, что Россия не продвигается на фронте. Зеленский, скорее всего, как всегда, будет это отрицать в течение двух-трёх недель, а потом больше не будет об этом упоминать. Сейчас россияне наступают на Славянск», — предположил Wolf B.

Другой комментатор, Markus S, выразил удивление, поскольку до этого из местных новостей следовало, что украинская сторона одерживает победы. Пользователь Hartmut S с иронией заметил, что сводки создавали впечатление о преимуществе ВСУ на территории Донбасса, однако нынешняя ситуация заставляет усомниться в этом. Все трое собеседников связывают переход Константиновки с дальнейшими перспективами на фронте.

Напомним, ранее стало известно, что населённый пункт Константиновка перешёл под полный контроль российских военных. Подразделения Южной группировки войск завершают прочесывание кварталов и ликвидацию оставшихся мелких групп украинских формирований, которые могут укрываться в подвалах и руинах. Позже президент России Владимир Путин прибыл в пункт управления объединённой группировки войск, задействованной в специальной военной операции. Глава государства появился на встрече в военной форме. В ходе общения с военачальниками Путин назвал освобождение Константиновки первой, но крайне важной фазой.