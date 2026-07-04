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4 июля, 09:52

«Это нельзя игнорировать»: В Британии испугались появления Путина в военной форме

Британский политик Фергюсон: Появление Путина в военной форме стало сигналом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Британский политик и журналист Джим Фергюсон прокомментировал появление российского лидера Владимира Путина в военной форме на совещании, посвящённом ситуации в районе Константиновки.

В соцсети X он написал, что президент РФ обычно появляется в гражданской одежде, и переход к военной форме, по его мнению, воспринимается как осознанный сигнал. И такой символический жест нельзя игнорировать на фоне ударов по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и заявлений о продолжении наступательных действий.

Восемь километров до Славянска: Главные заявления Путина после взятия Константиновки
Восемь километров до Славянска: Главные заявления Путина после взятия Константиновки

Накануне Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединённой группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки. Он заявил, что взятие города имеет стратегическое значение для дальнейших действий в ДНР.

Также президент отметил, что подразделения ВСУ отступают с потерями, а российские войска удерживают инициативу по всей линии соприкосновения. К слову, с начала года российские военные взяли под контроль 133 населённых пункта и более 3 тысяч квадратных километров территории в Донбассе и Новороссии.

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Николь Вербер
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