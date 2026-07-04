«Это нельзя игнорировать»: В Британии испугались появления Путина в военной форме
Британский политик Фергюсон: Появление Путина в военной форме стало сигналом
Обложка © Life.ru
Британский политик и журналист Джим Фергюсон прокомментировал появление российского лидера Владимира Путина в военной форме на совещании, посвящённом ситуации в районе Константиновки.
В соцсети X он написал, что президент РФ обычно появляется в гражданской одежде, и переход к военной форме, по его мнению, воспринимается как осознанный сигнал. И такой символический жест нельзя игнорировать на фоне ударов по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и заявлений о продолжении наступательных действий.
Накануне Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединённой группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки. Он заявил, что взятие города имеет стратегическое значение для дальнейших действий в ДНР.
Также президент отметил, что подразделения ВСУ отступают с потерями, а российские войска удерживают инициативу по всей линии соприкосновения. К слову, с начала года российские военные взяли под контроль 133 населённых пункта и более 3 тысяч квадратных километров территории в Донбассе и Новороссии.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.