Британский политик и журналист Джим Фергюсон прокомментировал появление российского лидера Владимира Путина в военной форме на совещании, посвящённом ситуации в районе Константиновки.

В соцсети X он написал, что президент РФ обычно появляется в гражданской одежде, и переход к военной форме, по его мнению, воспринимается как осознанный сигнал. И такой символический жест нельзя игнорировать на фоне ударов по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и заявлений о продолжении наступательных действий.

Накануне Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединённой группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки. Он заявил, что взятие города имеет стратегическое значение для дальнейших действий в ДНР.

Также президент отметил, что подразделения ВСУ отступают с потерями, а российские войска удерживают инициативу по всей линии соприкосновения. К слову, с начала года российские военные взяли под контроль 133 населённых пункта и более 3 тысяч квадратных километров территории в Донбассе и Новороссии.