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3 июля, 22:01

Путин сообщил, что темпы наступления Армии России растут по всей линии фронта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Положительная динамика наступления российских войск отмечена по всей линии фронта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с командующими группировками войск.

Во время встречи глава государства заслушал детальные доклады по направлениям специальной военной операции, представленные командующими. По словам представителя Кремля, именно такая оценка обстановки прозвучала в ходе докладов руководителей группировок войск.

«Была отмечена положительная динамика наступления наших войск по всей длине фронта», — сказал Песков.

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Ранее Песков заявил, что стратегическая инициатива на линии соприкосновения полностью принадлежит Армии России. Представитель Кремля, комментируя результаты встречи, акцентировал внимание на оценке верховного главнокомандующего. По его словам, российские подразделения удерживают инициативу на всех направлениях.

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