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3 июля, 20:38

Песков: Путин отметил стратегическую инициативу ВС РФ на поле боя

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Стратегическая инициатива на линии соприкосновения полностью принадлежит Армии России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам совещания главы государства по ситуации в зоне СВО.

Российский лидер Владимир Путин заслушал доклады командования о текущей обстановке на фронте. Представитель Кремля, комментируя результаты встречи, акцентировал внимание на оценке верховного главнокомандующего. По его словам, российские подразделения удерживают инициативу на всех направлениях.

«Стратегическая инициатива полностью за нами», — сказал он, передавая слова Путина на совещании по ситуации в зоне СВО.

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Российские военные с начала текущего года освободили 133 населённых пункта и взяли под контроль свыше 3 тысяч квадратных километров территории в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, которое состоялось на временном командном пункте объединённой группировки войск. Глава государства заслушал доклады командования о ходе боевых действий и подвёл промежуточные итоги. В своём выступлении он акцентировал внимание на результатах, достигнутых подразделениями на всех направлениях.

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Антон Голыбин
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