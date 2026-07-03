Стратегическая инициатива на линии соприкосновения полностью принадлежит Армии России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам совещания главы государства по ситуации в зоне СВО.

Российский лидер Владимир Путин заслушал доклады командования о текущей обстановке на фронте. Представитель Кремля, комментируя результаты встречи, акцентировал внимание на оценке верховного главнокомандующего. По его словам, российские подразделения удерживают инициативу на всех направлениях.

«Стратегическая инициатива полностью за нами», — сказал он, передавая слова Путина на совещании по ситуации в зоне СВО.

Российские военные с начала текущего года освободили 133 населённых пункта и взяли под контроль свыше 3 тысяч квадратных километров территории в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, которое состоялось на временном командном пункте объединённой группировки войск. Глава государства заслушал доклады командования о ходе боевых действий и подвёл промежуточные итоги. В своём выступлении он акцентировал внимание на результатах, достигнутых подразделениями на всех направлениях.