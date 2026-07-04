Восемь километров до Славянска: Главные заявления Путина после взятия Константиновки

Президент Владимир Путин провёл совещание с военными командирами. Он обсудил ситуацию на фронте, назвал дальнейшие цели и жёстко высказался о «подстрекателях» войны. Главные тезисы выделил военкор Александр Коц.

Константиновка — первый шаг

Путин подчеркнул, что взятие Константиновки — это важный, но только первый этап. Впереди — освобождение Славянска и Краматорска. Генерал-полковник Сергей Медведев доложил, что до Славянска осталось всего 8 километров. От Северска наши войска продвинулись уже на 22 километра.

«Взятие Константиновки — это только первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ, удерживающих пока Славянско-Краматорско-Константиновский укрепрайон, где противник выстроил глубокую эшелонированную систему фортификационных сооружений», — сказал президент.

Зона безопасности будет расширяться

Глава государства заявил, что чем больше ударов противник наносит по мирным объектам, тем шире будет зона безопасности на сопредельных территориях. Передовые подразделения группировки «Север» сейчас находятся в 10 километрах от окраин Сум.

«Подстрекатели» — на заметку

Россия будет анализировать вовлечённость каждого, кто подталкивает Украину к продолжению конфликта. Это нужно для принятия решений в будущем. Он напомнил, что некоторые лидеры ЕС хвалили удары дронами по мирным объектам, — и спросил, одобряют ли они удары по студентам и детям.

Что дальше?

Путин предупредил, что противник может попытаться устроить вылазки «с помпой», чтобы создать видимость успехов. Но это лишь дезорганизует их самих.

«Эти лицедеи, а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому и не учили, но своими действиями и заявлениями они, безусловно, дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров», — сказал глава государства.

Установка командирам — действовать ритмично, рационально, беречь бойцов. На вопрос о повышении квалификации офицеров в Академии Генштаба начальник Генштаба Валерий Герасимов ответил: «После освобождения Славянска». И Путин с этим согласился.