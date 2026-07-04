Штурмовые отряды Южной группировки войск завершают зачистку Константиновки в Донецкой Народной Республике. Как сообщил начальник пресс-центра объединения Вадим Астафьев, российские подразделения ликвидируют разрозненные остатки украинских формирований, которые ещё остаются в городе.

По его данным, за минувшие сутки противник понёс значительные потери. Уничтожены до 80 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ), бронетранспортёр Puma, двадцать автомобилей и самоходная артиллерийская установка. Кроме того, российские силы вывели из строя 24 наземных робототехнических комплекса, четыре квадроцикла и 27 пунктов управления вражескими беспилотниками.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в Купянске в Харьковской области продолжаются боевые действия, связанные с попытками украинских подразделений восстановить утраченные позиции в районе города. По его словам, украинская сторона усилила группировку в этом секторе, перебросив дополнительно 11 батальонов, включая силы двух бригад морской пехоты.