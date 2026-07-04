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4 июля, 02:55

Бойцы «Южной» завершают зачистку Константиновки ДНР от формирований ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Штурмовые отряды Южной группировки войск завершают зачистку Константиновки в Донецкой Народной Республике. Как сообщил начальник пресс-центра объединения Вадим Астафьев, российские подразделения ликвидируют разрозненные остатки украинских формирований, которые ещё остаются в городе.

По его данным, за минувшие сутки противник понёс значительные потери. Уничтожены до 80 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ), бронетранспортёр Puma, двадцать автомобилей и самоходная артиллерийская установка. Кроме того, российские силы вывели из строя 24 наземных робототехнических комплекса, четыре квадроцикла и 27 пунктов управления вражескими беспилотниками.

Герасимов: На восточном берегу Оскола продолжается ликвидация подразделений ВСУ
Герасимов: На восточном берегу Оскола продолжается ликвидация подразделений ВСУ

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в Купянске в Харьковской области продолжаются боевые действия, связанные с попытками украинских подразделений восстановить утраченные позиции в районе города. По его словам, украинская сторона усилила группировку в этом секторе, перебросив дополнительно 11 батальонов, включая силы двух бригад морской пехоты.

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Виталий Приходько
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