Герасимов: На восточном берегу Оскола продолжается ликвидация подразделений ВСУ

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину представил информацию о ходе операции группировки войск «Запад» на восточном берегу реки Оскол. По его словам, на данном направлении российские подразделения продолжают систематическую работу по уничтожению украинских формирований.

«Продолжается ликвидация формирований противника на восточном берегу реки Оскол в районе южнее Боровой», — заявил Герасимов. Он также отметил, что на этом участке фронта российским военнослужащим удалось установить контроль над четырьмя населёнными пунктами.

Также Герасимов заявил, что военнослужащие группировки войск «Север» успешно продвигаются в направлении Сум и Белого Колодезя. В ходе доклада верховному главнокомандующему он отметил, что группировка ведёт наступление одновременно на нескольких направлениях. Подразделения продолжают расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.