Герасимов: Бойцы «Севера» успешно продвигаются у Сум и Белого Колодезя

Военнослужащие группировки войск «Север» успешно продвигаются в направлении Сум и Белого Колодезя. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

В ходе доклада верховному главнокомандующему Герасимов отметил, что группировка ведёт наступление одновременно на нескольких направлениях. Подразделения продолжают расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

«Группировка войск «Север», наступая одновременно на нескольких направлениях, продолжает расширение полосы безопасности в приграничных с Российской Федерацией районах Сумской и Харьковской областей Украины. Успешно ведётся продвижение в направлении Сум и в районе населённого пункта Белый Колодезь в Харьковской области», — сказал он.

Ранее Валерий Герасимов сообщил о стабильном продвижении российских войск. По его словам, подразделения продолжают наступательные действия, закрепляя успех и расширяя зону контроля в двух областях. Войска группировки «Восток» в полосе своего наступления уверенно удерживают инициативу и продвигаются в Запорожской и Днепропетровской областях.