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3 июля, 23:32

Герасимов сообщил о продвижении ВС РФ в Запорожской и Днепропетровской областях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил о стабильном продвижении российских войск. По его словам, подразделения продолжают наступательные действия, закрепляя успех и расширяя зону контроля в двух областях.

«Одновременно часть сил группировки продолжает создание полосы безопасности в Днепропетровской области. <…> Войска группировки «Восток» в полосе своего наступления уверенно удерживают инициативу и продвигаются в Запорожской и Днепропетровской областях», — доложил Герасимов.

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Согласно данным Герасимова, за прошедший месяц подразделениям объединённой группировки удалось освободить 29 населённых пунктов и взять под контроль 636 квадратных километров территории в зоне проведения СВО. Глава Генштаба заявил, что войска продолжают выполнять поставленные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей.

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Виталий Приходько
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