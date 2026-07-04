Герасимов сообщил о продвижении ВС РФ в Запорожской и Днепропетровской областях

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил о стабильном продвижении российских войск. По его словам, подразделения продолжают наступательные действия, закрепляя успех и расширяя зону контроля в двух областях.

«Одновременно часть сил группировки продолжает создание полосы безопасности в Днепропетровской области. <…> Войска группировки «Восток» в полосе своего наступления уверенно удерживают инициативу и продвигаются в Запорожской и Днепропетровской областях», — доложил Герасимов.

Согласно данным Герасимова, за прошедший месяц подразделениям объединённой группировки удалось освободить 29 населённых пунктов и взять под контроль 636 квадратных километров территории в зоне проведения СВО. Глава Генштаба заявил, что войска продолжают выполнять поставленные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей.