Герасимов: В июне ВС России освободили более 600 км территории в зоне СВО

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов представил президенту РФ Владимиру Путину доклад о ходе специальной военной операции за июнь. В ходе встречи он доложил, что за прошедший месяц подразделениям объединённой группировки удалось освободить 29 населённых пунктов и взять под контроль 636 квадратных километров территории в зоне проведения СВО.

Как подчеркнул Герасимов, войска продолжают выполнять поставленные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей.

«В июне освобождено 29 населённых пунктов и 636 квадратных километров территории», — заявил начальник Генштаба.

Ранее Валерий Герасимов заявил, что российские военные завершают освобождение города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Этот населённый пункт, являющийся важным административным центром и крупным железнодорожным узлом, имеет ключевое логистическое и оперативное значение для дальнейшего развития наступления на данном направлении.