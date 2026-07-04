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3 июля, 21:38

Герасимов сообщил о завершении освобождения Красного Лимана в ДНР

Обложка © Kremlin.ru

Обложка © Kremlin.ru

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военные завершают освобождение города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Этот населённый пункт, являющийся важным административным центром и крупным железнодорожным узлом, имеет ключевое логистическое и оперативное значение для дальнейшего развития наступления на данном направлении.

Доклад о ходе освобождения города Герасимов представил президенту России Владимиру Путину.

«Завершается освобождение города Красный Лиман — важного административного центра и крупного железнодорожного узла, имеющего ключевое логистическое и оперативное значение для дальнейшего развития наступления на данном направлении», — заявил Герасимов.

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Также в ходе встречи президент России Владимир Путин обсудил с военным командованием задачи на предстоящий летний период. Особое внимание на встрече уделялось планированию более активных наступательных действий. Кроме того, глава государства сообщил о завершении освобождения ЛНР и существенном продвижении в ДНР. По его словам, освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике является важным шагом в направлении славянско-краматорского узла обороны ВСУ.

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Виталий Приходько
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