Путин обсудил с военачальниками более активные действия в зоне СВО

Президент России Владимир Путин обсудил с военным командованием задачи на предстоящий летний период. Особое внимание на встрече уделялось планированию более активных наступательных действий, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, президент заслушал доклады военачальников и поставил конкретные цели на ближайшие месяцы.

«Отдельно президент обсудил с военачальниками задачи на летний период и также тему более активных наступательных действий», — подчеркнул Песков.