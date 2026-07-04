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3 июля, 21:03

Путин назвал пропагандистской операцией заявления Киева о мнимых успехах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин квалифицировал заявления киевского режима о мнимых достижениях как пропагандистскую операцию. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков по итогам совещания о ходе СВО.

В ходе встречи верховный главнокомандующий заслушал доклады командования. Представитель Кремля акцентировал внимание на оценке Путиным информационной деятельности противника. По словам Пескова, Киев целенаправленно раскручивает тезисы о ложных успехах, чтобы создать видимость преимущества.

«Президент в своём выступлении говорил также об информационно-пропагандистской операции противника — киевского режима, который раскручивает тезис о мнимых успехах противника», — сообщил представитель Кремля.

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Ранее сообщалось, что населённый пункт Константиновка перешёл под полный контроль российских военных. Об этом на брифинге 3 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопросы журналистов, назвал это событие ключевым на сегодняшний день.

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Антон Голыбин
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