Президент России Владимир Путин квалифицировал заявления киевского режима о мнимых достижениях как пропагандистскую операцию. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков по итогам совещания о ходе СВО.

В ходе встречи верховный главнокомандующий заслушал доклады командования. Представитель Кремля акцентировал внимание на оценке Путиным информационной деятельности противника. По словам Пескова, Киев целенаправленно раскручивает тезисы о ложных успехах, чтобы создать видимость преимущества.

«Президент в своём выступлении говорил также об информационно-пропагандистской операции противника — киевского режима, который раскручивает тезис о мнимых успехах противника», — сообщил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что населённый пункт Константиновка перешёл под полный контроль российских военных. Об этом на брифинге 3 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопросы журналистов, назвал это событие ключевым на сегодняшний день.