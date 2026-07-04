Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился со словами благодарности военнослужащим, принимавшим участие в освобождении Константиновки. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин выразил сердечную благодарность всем нашим бойцам за героизм и успешную работу», — сказал Песков, комментируя итоги боевых действий на данном направлении.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, что в течение июня российские войска освободили 29 населённых пунктов, включая Константиновку, и взяли под контроль более 600 квадратных километров территории в зоне проведения специальной военной операции.

Глава государства подчеркнул, что освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике является важным шагом в направлении славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, назвал это событие ключевым на сегодняшний день.