Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 21:49

Путин поблагодарил освобождавших Константиновку военных за героизм

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился со словами благодарности военнослужащим, принимавшим участие в освобождении Константиновки. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин выразил сердечную благодарность всем нашим бойцам за героизм и успешную работу», — сказал Песков, комментируя итоги боевых действий на данном направлении.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, что в течение июня российские войска освободили 29 населённых пунктов, включая Константиновку, и взяли под контроль более 600 квадратных километров территории в зоне проведения специальной военной операции.

ВС РФ освободили ЛНР и существенно продвинулись на территории ДНР
ВС РФ освободили ЛНР и существенно продвинулись на территории ДНР

Глава государства подчеркнул, что освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике является важным шагом в направлении славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, назвал это событие ключевым на сегодняшний день.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar