В июне под контроль группировки «Север» ВС РФ перешло 230 кв. км территории

Командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров представил президенту РФ Владимиру Путину отчёт о ходе боевых действий на вверенном участке. За прошедший месяц, по его словам, силы группировки существенно продвинулись вперёд, расширив зону своего контроля.

«За прошедший месяц по всей полосе ответственности группировки войск «Север» под российский контроль перешло около 230 квадратных километров территории, освобождено 8 населённых пунктов. Потери противника составили более 5,5 тысяч боевиков, в том числе убитыми — свыше 2,6 тыс.», — заявил Никифоров.

Командующий также подвёл итоги с начала года: суммарно подразделения группировки освободили более 870 квадратных километров территории и 53 населённых пункта.

Российские военные с начала текущего года освободили 133 населённых пункта и взяли под контроль свыше 3 тысяч квадратных километров территории в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, которое состоялось на временном командном пункте объединённой группировки войск. Глава государства заслушал доклады командования о ходе боевых действий и подвёл промежуточные итоги. В своём выступлении он акцентировал внимание на результатах, достигнутых подразделениями на всех направлениях.