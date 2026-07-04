В Купянске в Харьковской области продолжаются боевые действия, связанные с попытками украинских подразделений восстановить утраченные позиции в районе города. Об этом доложил российскому лидеру Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, украинская сторона усилила группировку в этом секторе, перебросив дополнительно 11 батальонов, включая силы двух бригад морской пехоты. Основная задача этих подразделений, как утверждается, связана с попытками прорыва в городскую черту и выхода к восточному берегу реки Оскол с последующим вытеснением российских частей.

Ранее Герасимов сообщил, что российские подразделения продолжают систематическую работу по уничтожению украинских формирований на восточном берегу реки Оскол. Он также отметил, что на этом участке фронта российским военнослужащим удалось установить контроль над четырьмя населёнными пунктами.