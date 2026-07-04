Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике, связав его с недавним обращением президента РФ Владимира Путина к военнослужащим. В своём сообщении дипломат напомнила о символической фразе верховного главнокомандующего и подчеркнула, что российские бойцы с честью выполнили поставленную задачу.

«Путин сказал «работайте, братья», и братья не подвели», — написала Захарова у себя в Telegram-канале.

Она отметила, что укрепление Константиновки ранее активно использовалось киевским режимом как аргумент в информационной войне. Она также обратила внимание на то, что заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского о мнимых успехах на поле боя были частью кампании по выбиванию финансовой помощи у западных партнёров.

«Как иступлённо Зеленский заливал в уши западников ложь про якобы «успехи на поле боя», чтобы ещё нахапать денег и продержаться на плаву. <…> Важнейший рубеж для дальнейшего продвижения вперёд. Только вперёд и с Богом!» — написала дипломат.

Ранее командиры штурмовых подразделений, находившиеся в Константиновке, по видеосвязи доложили президету РФ Владимиру Путину о ситуации в городе и показали кадры, снятые дронами-разведчиками. Путин также дал поручение, касающееся мирного населения в зоне освобождённой Константиновки. Глава государства обратил внимание на то, что в населённом пункте остаются гражданские лица, и распорядился сделать всё необходимое для их безопасной эвакуации.