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3 июля, 22:14

Путин поручил принять меры для эвакуации мирных жителей в зоне Константиновки

Обложка © Kremlin.ru

Обложка © Kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время визита в пункт управления объединённой группировки войск дал поручение, касающееся мирного населения в зоне освобождённой Константиновки. Глава государства обратил внимание на то, что в населённом пункте остаются гражданские лица, и распорядился сделать всё необходимое для их безопасной эвакуации. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент обратил внимание на то, что в зоне (Константиновки. — Прим. Life.ru) находятся мирные жители, и сказал, что нужно сделать всё возможное и необходимое для обеспечения эвакуации мирных жителей», — прокомментировал Песков.

Это поручение прозвучало на фоне сообщений о том, что Константиновка была освобождена российскими войсками в ходе июньского наступления, которое сам Путин назвал важным этапом в продвижении на Славянско-Краматорском направлении.

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Кроме того, на совещании в пункте управления Объединённой группировки войск Владимир Путин поздравил военнослужащих с результатами в зоне специальной военной операции. Он заявил, что «везёт тому, кто везёт». Глава государства заслушал доклад командира 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майора Антона Груниса. Обращаясь к офицеру, президент отметил действия его подразделения.

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Виталий Приходько
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