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3 июля, 20:32

Путин поздравил военных словами «везёт тому, кто везёт»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский президент Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединённой группировки войск поздравил военнослужащих с результатами в зоне специальной военной операции. Он заявил, что «везёт тому, кто везёт».

Глава государства заслушал доклад командира 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майора Антона Груниса. Обращаясь к офицеру, президент отметил действия его подразделения.

«Антон Феликсович, я вас поздравляю с этим успехом. Знаете, у нас в народе, как говорят: везёт тому, кто везёт. Вот вы с вашими бойцами как раз делаете это исправно и высокопрофессионально», — подчеркнул российский лидер.

Путин посетил вспомогательный командный пункт ВС РФ
Путин посетил вспомогательный командный пункт ВС РФ

Ранее Путин заявил, что российские военные с начала текущего года освободили 133 населённых пункта и взяли под контроль свыше 3 тысяч квадратных километров территории в Донбассе и Новороссии. Глава государства заслушал доклады командования о ходе боевых действий и подвёл промежуточные итоги. В своём выступлении он акцентировал внимание на результатах, достигнутых подразделениями на всех направлениях.

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Тимур Хингеев
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