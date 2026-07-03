Путин посетил вспомогательный командный пункт ВС РФ
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Российский президент Владимир Путин посетил вспомогательный пункт Объединённой группировки войск в зоне специально военной операции. О состоявшемся визите журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российский лидер побывал на одном из объектов, обеспечивающих работу объединённой группировки.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах самого массированного за время СВО удара по объектам на территории Украины. Герасимов также сообщил о результатах ударов по Киеву и другим населённым пунктам. В Кремле подчеркнули, что удары наносились исключительно по военным и околовоенным целям.
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