Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 20:14

Путин посетил вспомогательный командный пункт ВС РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский президент Владимир Путин посетил вспомогательный пункт Объединённой группировки войск в зоне специально военной операции. О состоявшемся визите журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер побывал на одном из объектов, обеспечивающих работу объединённой группировки.

Автор Sohu назвал предложение Путина о переговорах сигналом Западу
Автор Sohu назвал предложение Путина о переговорах сигналом Западу

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах самого массированного за время СВО удара по объектам на территории Украины. Герасимов также сообщил о результатах ударов по Киеву и другим населённым пунктам. В Кремле подчеркнули, что удары наносились исключительно по военным и околовоенным целям.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar