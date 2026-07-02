Путин заслушал доклад Герасимова о рекордном ударе возмездия по Украине

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах самого массированного за время СВО удара по объектам на территории Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, доклад был представлен утром в ходе регулярного телефонного общения с верховным главнокомандующим. Герасимов также сообщил о результатах ударов по Киеву и другим населённым пунктам. В Кремле подчеркнули, что удары наносились исключительно по военным и околовоенным целям.