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2 июля, 08:59

Путин заслушал доклад Герасимова о рекордном ударе возмездия по Украине

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах самого массированного за время СВО удара по объектам на территории Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, доклад был представлен утром в ходе регулярного телефонного общения с верховным главнокомандующим. Герасимов также сообщил о результатах ударов по Киеву и другим населённым пунктам. В Кремле подчеркнули, что удары наносились исключительно по военным и околовоенным целям.

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В ночь на 2 июля Армия России нанесла массированный ответный удар по объектам на Украине, в том числе и в Киеве. Поражены, в частности, предприятия, где производят ракеты «Фламинго» и Fire Point, а также дроны «Лютый». Кличко назвал удар ВС РФ 2 июля самым массированным за всё время СВО. Подробнее о ночной атаке и её последствиях читайте на Life.ru.

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Андрей Бражников
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