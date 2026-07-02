Путин заслушал доклад Герасимова о рекордном ударе возмездия по Украине
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах самого массированного за время СВО удара по объектам на территории Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, доклад был представлен утром в ходе регулярного телефонного общения с верховным главнокомандующим. Герасимов также сообщил о результатах ударов по Киеву и другим населённым пунктам. В Кремле подчеркнули, что удары наносились исключительно по военным и околовоенным целям.
В ночь на 2 июля Армия России нанесла массированный ответный удар по объектам на Украине, в том числе и в Киеве. Поражены, в частности, предприятия, где производят ракеты «Фламинго» и Fire Point, а также дроны «Лютый». Кличко назвал удар ВС РФ 2 июля самым массированным за всё время СВО. Подробнее о ночной атаке и её последствиях читайте на Life.ru.
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